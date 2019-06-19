Размер пособия составит примерно 10 тысяч рублей.

Минтруд приравнял региональное пособие по уходу за ребенком к прожиточному минимуму. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

По его словам, в России в среднем размер пособия составит примерно 10 тысяч рублей. Отметим, что такой же прожиточный минимум установлен на первенца в каждой семье.

Напомним, что Дмитрий Медведев предложил увеличить размер пособие по уходу за ребенком по принципу адресности. По словам премьер-министра РФ, некоторые российские семьи получают пособие в 50 рублей в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что пособие для детей до 18 лет будет дифференцировано по возрасту.

Видео:Piter.TV