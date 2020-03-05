Правительство РФ намерено ввести Силуанова в наблюдательный совет Сбербанка

Министр финансов войдет в совет на безвозмездной основе.

Правительство РФ намерено ввести Антона Силуанова в наблюдательный совет Сбербанка. Чиновник получил разрешение участвовать в совете на безвозмездной основе. Об этом говорится в официальном постановлении на портале правовой информации.

Напомним, что ранее Силуанов в совет Сбербанка не входил. Антон Силуанов также занимает должность министра финансов РФ. Ранее Центробанк и профильное ведомство согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Поэтапно государство выкупит у ЦБ весь пакет акций по рыночной стоимости. Это произойдет за счет средств ФНБ.

Ранее Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России.

Видео: YouTube/Правительство России