Правительство РФ намерено ввести Силуанова в наблюдательный совет Сбербанка

Правительство РФ намерено ввести Антона Силуанова в наблюдательный совет Сбербанка. Чиновник получил разрешение участвовать в совете на безвозмездной основе. Об этом говорится в официальном постановлении на портале правовой информации.
Напомним, что ранее Силуанов в совет Сбербанка не входил. Антон Силуанов также занимает должность министра финансов РФ. Ранее Центробанк и профильное ведомство согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Поэтапно государство выкупит у ЦБ весь пакет акций по рыночной стоимости. Это произойдет за счет средств ФНБ.
Ранее Сбербанк создал модель распространения коронавируса в России.
Видео: YouTube/Правительство России
Обсуждение ( 0 )