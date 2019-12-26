Правительство РФ на два года запретило закупать для госнужд иностранные устройства хранения данных

Закон вступил в силу еще 21 декабря.

Иностранные устройства хранения данных запретили покупать для госнужд. Правительство России запретило покупать программно-аппаратные комплексы памяти в следующие два года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Такими мерами чиновники надеются обеспечить безопасность критической информационной структуры РФ. В частности сведений, которые относятся к реализации национальных проектов страны. Документ вступает в законную силу с момента подписания, т.е. с 21 декабря 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге.

