Правительство Петербурга считает преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства

Пока что никаких конкретных решений о введении объекта в "хозяйственный оборот" не принято.

Правительство Петербурга пока что не планирует проводить общественные обсуждения и обсуждения с экспертами на тему будущего комплекса зданий Конюшенного ведомства. Об этом депутат Борис Вишневский узнал от губернатора Александра Беглова.

По словам Беглова, сначала нужно определить, сколько денег понадобится на приспособление объекта под современное использование, а затем уже проводить обсуждения. Будет учитываться экономическая эффективность использования Конюшенного ведомства для бюджета города и частных инвестиций.

Эти вопросы уже обсуждались на совещании с вице-губернатором Максимом Соколовым в сентябре 2020-го года, однако Беглов не стал предоставлять документ по его итогам, так как он является "внутренним".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Конюшенным ведомством заинтересовался московский инвестор.

Фото: citywalls.ru