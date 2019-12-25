Правительство Ленобласти выделит средства на жилье молодых врачей

Медики смогут приватизировать квартиры через 10 лет.

В Ленинградской области разрабатывают новую программу по поддержке молодых врачей, которые переехали в региональные поселения. Им планируется предоставить служебную квартиру с возможностью получения ее в собственность через 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что жилье медикам с семьей будет предоставляться через три года, а одиноким – спустя пять лет. Средства на покупку квартир будут выделены из областной и муниципальной казны в соотношении 75/25.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появились граффити, посвященные врачам и волонтерам.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области