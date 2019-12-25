Правительство Ленобласти выделит 1,1 миллиарда рублей на противостояние коронавирусу

Федеральный бюджет дополнительно предоставит почти 2 миллиарда.

Правительство Ленинградской области предусмотрело траты суммой 1,1 миллиард рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Федеральная казна дополнит эту сумму 1,7 миллиардами рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Сейчас из указанной суммы уже израсходовано 489,6 миллиона рублей, из которых 196 миллионов выделена на соцподдержку. Медицинские учреждения получили почти 85 миллионов на выплаты работникам.

Часть средств из федерального бюджета – более 320 миллионов рублей – направлены на закупки оборудования для лечения пациентов с тяжелыми случаями заболевания коронавирусной инфекцией

Ранее мы рассказали о том, что почти 500 жителей Ленобласти болеют коронавирусом в тяжелой и средней формах.

Фото: Piter.TV