Почти 500 жителей Ленобласти болеют коронавирусом в тяжелой и средней формах

Легкая форма диагностирована у 611 человек.

По данным на пятницу, 15 мая, 481 житель Ленинградской области переносит COVID-19 в тяжелой и средней форме. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, по словам руководителя областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольги Историк, 749 человек не имеют клинических симптомов. Еще 611 жителей переносят болезнь в легкой форме.

Ранее мы рассказали о том, что почти 100 административных дел возбудили в Ленобласти из-за нарушений противоэпидемического режима.

Фото: Pixabay