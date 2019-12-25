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Почти 500 жителей Ленобласти болеют коронавирусом в тяжелой и средней формах
Сегодня, 13:18
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lizapoluda

Почти 500 жителей Ленобласти болеют коронавирусом в тяжелой и средней формах

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Легкая форма диагностирована у 611 человек.

По данным на пятницу, 15 мая, 481 житель Ленинградской области переносит COVID-19 в тяжелой и средней форме. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Кроме того, по словам руководителя областного управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольги Историк, 749 человек не имеют клинических симптомов. Еще 611 жителей переносят болезнь в легкой форме. 

Ранее мы рассказали о том, что почти 100 административных дел возбудили в Ленобласти из-за нарушений противоэпидемического режима.

Фото: Pixabay 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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