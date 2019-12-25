Почти 100 административных дел возбудили в Ленобласти из-за нарушений противоэпидемического режима

Роспотребнадзор по Ленобласти возбудил 95 административных дел в связи с нарушениями противоэпидемического режима в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Дела возбудили в отношении юрлиц и должностных лиц, а также в отношении предпринимателей, которые не имею юрлица. Помимо этого фигурантами дел стали предприятиями, которые не соблюдают предписаний Роспотребнадзора.
Больше всего нарушений выявили в Волховском районе – 15. Почти не нарушают карантин в Ломоносовском районе (2 случая) и Лужском – одно нарушение.
В МВД рассказали о штрафах за отказ пройти тест на коронавирус.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все