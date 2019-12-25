Правительство Ленобласти разрешило продажу топлива и недвижимости

Постановление с изменениями подписал губернатор региона.

Александр Дрозденко утвердил изменения в постановлении областного правительства, регулирующего работу предприятий. Теперь на территории Ленобласти разрешена торговля бензином и работа агенств недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Отметим, что топливо, газовые баллоны, уголь и торф можно приобрести только в специально предназначенных для этого торговых точках.

Корме того, компании начнут открывать головные офисы, консультировать по управленческим вопросам, проводить технические испытания.

Ранее мы рассказали о том, что в Смольном назвали условие для поездки на дачу в область.

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