Правительство Ленобласти подписало соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона

Инвестор вложит в телеком-инфраструктуру Ленинградской области миллиард рублей.

Правительство Ленинградской области заключило соглашение о развитии в регионе телекоммуникационных технологий и инфраструктуры. Инвестором выступила компания "Русские башни", которая вложит миллиард рублей в создание объектов связи, их обслуживание, эксплуатацию и модернизацию сетей для обеспечения современными стандартами связи жителей области, частные и государственные компании. Обозначенные денежные средства предполагается реализовать в течение пяти лет.

"Русские Башни" являются лидером рынка независимых инфраструктурных операторов России - в портфеле компании более 6500 объектов в 63 регионах России. В данный момент компания переходит в своей работе от классической башенной инфраструктуры к инфраструктурному оператору для обеспечения бесшовного покрытия.

Ранее компания обеспечила комплексное покрытие в Кронштадте, что было сложным проектом для города, где запрещены любые работы вглубь и в высоту. Специально для Кронштадта были разработаны невысокие опоры, оснащенные информационными панелями и станциями для зарядки телефонов.

Ранее мобильный оператор "Мегафон" запустил самую широкую тестовую зону 5G в России.

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