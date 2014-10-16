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Правительство Ленобласти подписало соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона
Вчера, 22:02
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Правительство Ленобласти подписало соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона

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Инвестор вложит в телеком-инфраструктуру Ленинградской области миллиард рублей.

Правительство Ленинградской области заключило соглашение о развитии в регионе телекоммуникационных технологий и инфраструктуры. Инвестором выступила компания "Русские башни", которая вложит миллиард рублей в создание объектов связи, их обслуживание, эксплуатацию и модернизацию сетей для обеспечения современными стандартами связи жителей области, частные и государственные компании. Обозначенные денежные средства предполагается реализовать в течение пяти лет. 

"Русские Башни" являются лидером рынка независимых инфраструктурных операторов России - в портфеле компании более 6500 объектов в 63 регионах России. В данный момент компания переходит в своей работе от классической башенной инфраструктуры к инфраструктурному оператору для обеспечения бесшовного покрытия. 

Ранее компания обеспечила комплексное покрытие в Кронштадте, что было сложным проектом для города, где запрещены любые работы вглубь и в высоту. Специально для Кронштадта были разработаны невысокие опоры, оснащенные информационными панелями и станциями для зарядки телефонов. 

Ранее мобильный оператор "Мегафон" запустил самую широкую тестовую зону 5G в России. 

Фото: Pixabay

Теги: инвестиции, ленобласть, мобильная связь, развитие инфраструктуры, русские башни
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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