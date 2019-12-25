Мобильный оператор "Мегафон" запустил самую широкую тестовую зону 5G в России

В Петербурге в районе Невского проспекта и выставочного центра "Экспофорум" уже развернута на площади 10 квадратных метров тестовая зона общего использования 4G и 5G.

Российский мобильный оператор "Мегафон" приступил к тестированию технологии динамического распределения спектра (DSS) в Петербурге. Так, в районе Невского проспекта и выставочного центра "Экспофорум" уже развернута на площади 10 квадратных метров тестовая зона общего использования 4G и 5G. Отмечается, что это самая широкая зона с доступом к услугам класса 5G в России, которая не имеет ограничения по количеству абонентов. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе оператора.

Максимально возможная скорость мобильного интернета в сочетании различных полос частот составляет до 1 Гбит/с в существующих диапазонах и до 4.1 Гбит/с в новом миллиметровом диапазоне, – говорится в сообщении.

Известно, что в пилотной зоне оборудование пятого поколения связи базируется на решении SingleRAN Pro китайской компании "Huawei", которое поддерживает плавную эволюцию от 2G/3G/4G к 5G.

Генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян считает частоты 3,4 – 3,8 ГГц приоритетными для развития 5G. Однако каждое новое поколение сотовой связи требует большей ширины спектра. Так, Мегафон запустит 5G в целевом диапазоне. А при помощи технологии DSS можно будет задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100 и 1800 МГц. Данное решение поможет повысить качество обслуживания, а также реализовать функциональные возможности пятого поколения мобильной связи.

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