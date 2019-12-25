Правительство Ленинградской области закупает принтеры на 3 миллиона рублей

Максимальная цена контракта составляет 18 миллионов.

Администрация Ленинградской области готовится приобрести компьютерную технику для сотрудников. В список вошли многофункциональные устройства, сканеры и принтеры, общая цена которых не должна превышать 18 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте регионального комитета государственного заказа.

Так, согласно техническому заданию, правительство получит шесть многофункциональных устройств, которые оцениваются в 3 миллионов 280 тысяч рублей, а также четыре принтера, сканер, ноутбук и моноблок.

В данный момент общая сумма покупок составляет 4 миллиона 236 тысяч рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти появится портал для жалоб от жителей.

Фото: Piter.TV