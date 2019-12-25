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В Ленобласти появится портал для жалоб от жителей
Сегодня, 14:28
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В Ленобласти появится портал для жалоб от жителей

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На его создание уйдет 13,9 миллионов рублей.

Во вторник, 26 мая, стартовал онлайн-аукцион на проектировку портала для обращения жителей Ленинградской области к представителям власти. Начальная цена составила 13,9 миллионов рублей. Информация об этом появилась нам сайте оператор электронного правительства региона. 

Портал будет создан в рамках программы "Цифровое развитие" на средства из областного бюджета. 

С помощью ресурса граждане обратиться с жалобой к представителям администраций, региональным и федеральным властям, участвовать в опросах населения.  

Планируется, что исполнитель завершит проект к конце ноября.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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