В Ленобласти появится портал для жалоб от жителей

На его создание уйдет 13,9 миллионов рублей.

Во вторник, 26 мая, стартовал онлайн-аукцион на проектировку портала для обращения жителей Ленинградской области к представителям власти. Начальная цена составила 13,9 миллионов рублей. Информация об этом появилась нам сайте оператор электронного правительства региона.

Портал будет создан в рамках программы "Цифровое развитие" на средства из областного бюджета.

С помощью ресурса граждане обратиться с жалобой к представителям администраций, региональным и федеральным властям, участвовать в опросах населения.

Планируется, что исполнитель завершит проект к конце ноября.

Ранее мы рассказали о том, что безработные и самозанятые в Ленобласти получат выплаты до конца мая.

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