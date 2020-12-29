Правительство 28 января рассмотрит новую редакцию лесной стратегии до 2030 года. Об этом на совещании со своими заместителями рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Доклад о будущей стратегии сделала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Надо, конечно, оперативно доработать документ, чтобы мы могли его рассмотреть уже в четверг на заседании правительства.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Он отметил, что работа над новой стратегией развития лесного конкурса велась с учётом поручений главы государства.
Ранее Кабмин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК.
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