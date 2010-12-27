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Правительство попросило мусульман Петербурга не собираться в поддержку Мьянмы
Сегодня, 7:55
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lesjasap
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Правительство попросило мусульман Петербурга не собираться в поддержку Мьянмы

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На встрече с властью мусульман призвали отказаться от митингов.

Комитет по межнациональным отношениям встретился с представителями национально-культурных автономий Санкт-Петербурга и попросил их не поддерживать несанкционированные митинги в защиту Мьянмы. Лидерам организаций и объединений рекомендуется не реагировать на призывы выйти на митинги в поддержку мусульман. 
 
По итогу собрания было составлено общее послание петербуржцам и гостям северной столицы, в котором их призывают молиться за притесненных верующих “братьев и сестер”.
 
Теги: геноцид , дворцовая площадь , мьянма
Категории: Новости СПб

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