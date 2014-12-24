Смольный утвердил правила для зимней рыбалки

Судя по новым правилам, на городских водных объектах запрещается оборудование и эксплуатация ледовых переправ, как и сам выход лёд в соответствующий период.

Правительство Петербурга подготовило проект изменений в правила охраны жизни людей на водных объектах. В том числе, власти продумали нормативы для зимних рыбаков и тех, кто любит выйти на лёд на коньках. Документ размещён на сайте Смольного в понедельник, 27 ноября.

Судя по новым правилам, на городских водных объектах запрещается оборудование и эксплуатация ледовых переправ, как и сам выход лёд в соответствующий период. Оборудовать площадки для катания на коньках можно только в том случае, если толщина льда равняется не меньше 0,25 м, а глубина водоёма – не более 1,5 м.

Кроме того, в ходе подлёдной рыбалки запрещается пробивать более двух лунок на площади четырёх кв. м и собираться группами более пяти человек на 10 кв. м. Рыбакам рекомендуется брать с собой шнур длинной 12–15 м с грузом весом 250–300 г на одном конце, и петлёй на другом. Также стоит иметь с собой приспособление с заточенным стержнем для упора в лёд (багор), чтобы иметь возможность самостоятельно выбраться из полыньи при провале под лёд. Наконец, во время перехода водного объекта по льду необходимо пользоваться проложенными тропами, а при их отсутствии нужно убедиться в прочности льда с помощью пешни.

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