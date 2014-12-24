Единый календарь событий формируют в Петербурге

Календарь востребован не только среди туристов, но и среди участников туристкой отрасли.

Комитет по развитию туризма Северной столицы формирует Единый календарь событий на 2023 год. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Напомним, что календарь необходим для планирования путешествия в город. При этом, он востребован не только среди туристов, но и среди участников туристкой отрасли. Всего в него входят семь разделов: городская жизнь, деловой, культурный, спортивный, детский Петербург, фестивали и праздники, топ-25 событий.

Чтобы предложить городу своё событие для календаря, необходимо заполнить заявку и направить её в городской комитет по развитию туризма до конца ноября. Подробности можно узнать по ссылке. Единый календарь событий будет размещён на официальном туристском портале Visit Petersburg.

Ранее мы сообщили о том, что более четырёх тысяч многодетных семей из Петербурга воспользовались маткапиталом в 2023 году.

Фото: Правительство Петербурга