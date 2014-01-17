Более четырёх тысяч многодетных семей из Петербурга воспользовались маткапиталом в 2023 году

В текущем году размер выплаты составил 194 223,46 рубля.

Свыше 4,5 тыс. многодетных семей в Северной столице воспользовались сертификатами маткапитала с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Всего горожанам доступно два варианта материнского капитала – федеральный и региональный. Сертификат "Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге" многодетная семья может получить один раз при рождении или усыновлении третьего или последующих детей. В 2023 году размер выплаты составил 194 223,46 рубля.

С более подробными условиями получения маткапитала можно ознакомиться, зайдя на портал "Национальные проекты.рф", а также в личный кабинет "Госуслуг" и в отдел социальной защиты администрации района по месту жительства семьи. Добавим, что поддержка многодетным семьями оказывается в рамках нацпроекта "Демография".

Ранее мы сообщили о том, что новые меры поддержки приёмных семей намерены ввести в Петербурге.

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