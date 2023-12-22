Петербуржцы обнаружили урну с прахом блокадницы среди мусора

Данные женщины, указанные на урне, совпадают с информацией в некрологе на сайте Министерства обороны, посвященном умершей блокаднице и бывшему председателю совета ветеранов Литейного округа.

Жители Петербурга обнаружили на улице прах женщины, которая, предположительно, пережила блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны. Об этом сообщила "Фонтанка".

Согласно информации издания, прах был найден во дворе одного из домов на Басковом переулке в субботу, 11 мая. Одна из местных жительниц заметила, как бездомные пинали урну, из которой высыпалась, вероятно, зола. Женщина поставила урну у помойки и ушла, подумав, что в ней мог находиться прах человека.

Данные женщины, указанные на урне, совпадают с информацией в некрологе на сайте Министерства обороны, посвященном умершей блокаднице и бывшему председателю совета ветеранов Литейного округа.

Ранее мы сообщили о том, что под Петербургом обнаружили останки воина, погибшего в начале ВОВ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)