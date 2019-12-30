Об этом заявила Талия Хабирова.

Поправка к Конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявила сопредседатель профильной рабочей группы Талия Хабирова.

Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка прокомментировала чиновница

Таким образом чиновница ответила на запрос депутата Госдумы. Соответствующий вопрос направил заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко. Хабирова заметила, что изменения повысят юридическую защиту. Речь также будет идти о стабильности социального стандарта. В документе будет соединяться обладание правом и социальным благом.

Ранее Piter.tv писал о том, что в ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

