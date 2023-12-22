Александр Дрозденко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Руководитель подчеркнул, что эти люди, следуя своему призванию, смогли сохранить уникальное культурное многообразие страны.

25 марта в РФ отмечается День работника культуры. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил свои поздравления сотрудникам этой отрасли.

Руководитель подчеркнул, что эти люди, следуя своему призванию, смогли сохранить уникальное культурное многообразие страны. Также губернатор отметил, что эта сфера приносит свет и радость в сердца людей, духовно облагораживает жизнь, делает мир добрее и лучше.

Дрозденко выразил благодарность за неустанную работу и преданность любимому делу всем сотрудникам культуры Ленинградской области, пожелал им крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и удачи во всех начинаниях.

Ранее Дрозденко поздравил поисковиков с профессиональным праздником.

Фото: Правительство Ленобласти (носит иллюстративный характер)