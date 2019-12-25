Познер рассказал о цензуре на Первом канале

Главной проблемой современной журналистики он назвал то, что в деятельность СМИ вмешивается государство.

Телеведущий Владимир Познер рассказал о цензуре, которой подвергалась его авторская программа на Первом канале. В интервью "АИФ Петербург" он заявил, что главной проблемой современной журналистики является то, что в деятельность СМИ вмешивается государство.

"По сути, у нас журналистика зависит от власти", - отметил телеведущий.

По словам Познера, основная задача СМИ – обращать внимание на проблемы и острые ситуации и показывать, что происходит на самом деле. Когда журналистов контролирует государство, это становится невозможным.

"Навязывается определенный взгляд, а это, по моему мнению, серьезная помеха как для развития журналистики, так и всего общества", - считает он.

Рассказывая о цензуре в своей авторской передаче на Первом канале, Познер заявил, что не может пригласить на передачу некоторых людей, которые ему интересны.

Ранее Познер назвал преимущества российских женщин перед мужчинами.

Фото: Instagram / pozneronline