Познер прокомментировал конкурс по будущему Мавзолею без Ленина

Познер отметил, что нужно придать земле тело Ленина.

В воскресенье, 13 сентября, журналист Владимир Познер прокомментировал конкурс на лучшую концепцию по использованию Мавзолея на Красной площади после того, как тело Владимира Ленина предадут земле. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Телеведущий отметил, что идей по использованию Мавзолея у него нет.

То, что надо предать земле тело этого человека, – я говорю очень давно и продолжаю это говорить отметил Познер.

Журналист сообщил, что выставлять тело человека после смерти на всеобщее обозрение – это варварство и проявление бесчеловечности, кем бы они ни был.

Давно надо было что-то с этим делать, и надо что-то с этим делать, тем более что сам Владимир Ильич выражал желание, чтобы его похоронили рядом с сестрой. Но тем не менее этого не сделали рассказал Владимир Владимирович.

Конкурс проведут 13 ноября. Организаторы мероприятия убеждены, что Мавзолей можно преобразовать в филиал Музея русской архитектуры на улице Воздвиженке, а экспозицию обновленного Мавзолея посвятить истории его проектирования и строительства фанерной, деревянной и гранитной его версий.

Однако есть и противники такого мнения. Например, писатель Герман Садулаев уверен, что "вынос Ленина из Мавзолея – это деструктивная попытка, это предательство самих себя". Поддерживает писателя и депутат Госдумы от КПРФ Сергей Пантелеев.

Я одним словом это обозначу – это провокация. Наши деды и отцы это все делали осознанно. Это наша история. Не надо это трогать. Это ведет к расколу в обществе, который может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями отметил чиновник.

Чем завершится конкурс, пока неясно.

Ранее мы писали, что в Петербурге памятнику Ленину "вернули" исторический вид.

Фото: Piter.TV