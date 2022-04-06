Роман Старовойт рассказал об инциденте, который произошел в регионе 5 апреля.

Позиции российских пограничников обстреляли накануне в Суджанском районе Курской области. Соответствующей информацией с жителями региона поделился губернатор Роман Старовойт. Он записал видеообращение к народу, указав об одном инциденте, зафиксированном 5 апреля. По сведениям чиновника, огонь велся с территории Украины.

Была произведена попытка обстрела погранперехода Суджа со стороны Украины, но к счастью снаряды не достигли территории РФ. Жертв и разрушений нет. Группа украинских боевиков, которая производила обстрел, была выявлена и уничтожена. Роман Старовойт, глава Белгородской области

В заявлении говорится о том, что после этого происшествия ночь на шестое апреля прошла без происшествий. Власти региона круглосуточно контактируют с пограничным управлением ФСБ по Курской области, а также представителями Министерства обороны. Совместно с коллегами кабинет министров региона координирует все свои действия. По мнению Старовойта, армия и спецслужбы РФ способны противостоять любым угрозам, а он лично просит жителей сохранять спокойствие.

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Фото и видео: Telegram / РВ