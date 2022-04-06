Белгородские власти объяснили земляные работы у границы с Украиной

Владимир Жданов объяснил, что безопасности региона ничего не угрожает.

Белгородские власти объяснили жителям региона проведение земляных работ около государственной границы с Украиной. Владимир Жданов выпустил видеообращение, в котором рассказал о том, что данные мероприятия направлены на обеспечение безопасности мирного населения. Работы ведутся в Шебекинском округе. Чиновник уточнил, что сам является военным человеком, поэтому привык перестраховываться. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

Понимаю, что сегодня вызывает обеспокоенность проведение земляных работ на территории нашего муниципалитета. Поверьте, это по нашей с вами просьбе. Безопасности нашей территории, как и прежде, ничего не угрожает. Владимир Жданов, глава региона

Напомним, что первого апреля в Белгородской области произошел ряд инцидентов. Сначала рано утром произошло возгорание на нефтебазе в Белгороде. Воспламенение стало результатом воздушного удара от двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

МЧС: пожар на нефтебазе в Белгороде потушили.

Фото и видео: Вконтакте / Владимир Жданов

