МЧС: пожар на нефтебазе в Белгороде потушили

Лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ.

В пятницу, 1 апреля, спасатели пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В министерстве отметили, что лаборатория Роспотребнадзора ведет мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений.

Мэр города Антон Иванов в своем Telegram-канале написал, что жители домов, которые живут в районе нефтебазы, могут вернуться в свои дома. Ранее 43 жителя были эвакуированы из домов, расположенных вблизи загоревшейся нефтебазы. Их разместили в "Белгород-Арене". По сообщению ТАСС, эвакуированных жителей уже вернули домой.

Напомним, что сегодня утром на белгородской нефтебазе начался пожар. Предположительно, возгорание началось из-за попадания в инфраструктурный объект снаряда Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что женщина погибла при квартирном пожаре в Шушарах.

Видео: Telegram / МЧС России