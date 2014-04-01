В Белгороде на нефтебазе произошел пожар. Об этом в собственном Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Уточняется, что на данный момент известно о минимум двух пострадавших. Предположительно, возгорание началось из-за попадания в инфраструктурный объект снаряда Вооруженных сил Украины.
Произошел пожар на нефтебазе в городе Белгороде. Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации. Подробности о причинах и пострадавших, если они есть, сообщу немного позже.
Вячеслав Гладков, глава Белгородской области
Мэр города Белгорода Антон Иванов в своем Telegram-канале уточнил, что выехал на место происшествия. Позже Гладков написал подписчикам о том, что пострадавшими являются сотрудники самой нефтебазы. В настоящее время работникам оказана необходимая медицинская помощь. Власти региона приняли решение о расселении жителей с улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место. Чиновник заметил, что около пересечения улиц находится множество жилых зданий, а также объектов социальной инфраструктуры.
Женщина погибла при квартирном пожаре в Шушарах.
Фото: Telegram / РИА Новости
Видео: Telegram / SHOT
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