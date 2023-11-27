Пожилой водитель сбил 17-летнего пешехода у поселка Ушаки

Водитель за этот год привлекался к административной ответственности 5 раз.

Полиция Тосно проводит проверку после ДТП у поселка Ушаки (Ленинградская область), где пострадал 17-летний пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Известно, что авария произошла 13 сентября в 15:20 на 634 км автодороги М-10 "Россия" в Тосненском районе. 70-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry двигался по левой полосе в сторону Москвы. На нерегулируемом пешеходном переходе пожилой автовладелец совершил наезд на 17-летнего пешехода.

В результате ДТП несовершеннолетний молодой человек был госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу. Врачи диагностировали множественные переломы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на 57-м км автодороги "Кола" в Ленинградской области 46-летний мужчина не справился с управлением мотоциклом.

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