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Пожилой велосипедист оказался под колесами Mercedes с прицепом на трассе "Кола"
Сегодня, 12:53
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lizapoluda

Пожилой велосипедист оказался под колесами Mercedes с прицепом на трассе "Кола"

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Мужчина погиб на месте.

Утром пятницы, 11 сентября, недалеко от города Сясьстрой произошло смертельное ДТП. Иномарка Mercedes с прицепом задавила пожилого велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Известно, что авария случилась на 137-ом километре трассы "Кола" вне зоны перехода. На вид погибшему было около 70-ти лет.

Обстоятельства произошедшего уточнятся.

Ранее мы рассказали о том, что под Выборгом водитель сбежал с места ДТП, оставив в кювете машину с мертвым пассажиром.

Фото: Pixabay

Теги: велосипед, дтп, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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