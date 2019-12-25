Пожилой велосипедист оказался под колесами Mercedes с прицепом на трассе "Кола"

Мужчина погиб на месте.

Утром пятницы, 11 сентября, недалеко от города Сясьстрой произошло смертельное ДТП. Иномарка Mercedes с прицепом задавила пожилого велосипедиста. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Известно, что авария случилась на 137-ом километре трассы "Кола" вне зоны перехода. На вид погибшему было около 70-ти лет.

Обстоятельства произошедшего уточнятся.

Ранее мы рассказали о том, что под Выборгом водитель сбежал с места ДТП, оставив в кювете машину с мертвым пассажиром.

Фото: Pixabay