В отношении 56-летнего пассажира составлен административный протокол.

В среду, 26 февраля, стало известно о том, что пожилой петербуржец устроил скандал на борту самолета из-за зарядки для телефона. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Как оказалось, 56-летний пассажир во время перелета из Москвы в Петербург потребовал от бортпроводников предоставить ему возможность зарядить мобильный телефон. После отказа мужчина выразил своё недовольство несовершенным сервисом в нецензурной форме. На борту авиадебоширу неоднократно делали замечания, но в ответ пассажиры получали резкие высказывания.

В итоге по прилету к борту подоспел наряд полиции. В отношении 56-летнего пассажира составлен административный протокол.

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково 26 февраля отменили шесть рейсов.

Фото:pixabay