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В Пулково 26 февраля отменили шесть рейсов
Сегодня, 9:27
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nastya960

В Пулково 26 февраля отменили шесть рейсов

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Причины отмены рейсов на данный момент не известны.

В Пулково в среду, 26 февраля, отменили шесть рейсов. Три из Петербурга и три – в Петербург. Также на 3,5 часа задержится самолет в Петербурга в Прагу (вместо 10:35 самолет вылетит в 14:00).Об этом стало известно из табло расписания аэропорта.

Сегодня из Петербурга не вылетят самолеты в Воронеж, Калугу и в Ашхабад. В Северную столицу сегодня не прибудут самолеты из Воронежа, Ашхабада и Милана.

Причины отмены рейсов на данный момент не известны.

Петербург может обновить правила землепользования из-за вышки в Пулково.

Фото: pixabay 

Теги: пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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