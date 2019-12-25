Петербург может обновить правила землепользования из-за вышки в Пулково

Предложения по коррективам в Правила землепользования и застройки горожане могут внести до 10 марта.

С сегодняшнего дня петербуржцы могут подать свои предложения по изменению планов землепользования и застройки в любом районе Северной столицы. Изменениям также могут подвергнуться установленные ограничения по высоте участка рядом с Пулково. Соответствующее предложение рекомендовал одобрить комитет по землепользованию. Информация была опубликована на сайте Смольного.

Инициатором предложения по увеличению предельной высотности участка стало ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации". Дело в том, что рядом с Пулково хотят построить высотное здание.

Заявки принимаются до 10 марта 2020 года. Затем в каждом районе города пройдут публичные слушания по тем изменениям, которые были предложены.

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