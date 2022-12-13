Пожилой петербуржец попал под поезд перегоне Товарная – Обухово

75-летний мужчина погиб на месте.Происшествия привело к задержкам составов.

В среду, 26 апреля, на перегоне станций Товарная – Обухово поезд дальнего следования насмерть сбил пожилого петербуржца. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Поезд следовал по маршруту Петербург –Самара. Примерно в 23:00 он проезжал у платформы и задел 75-летнего мужчину, который в спускался с неё в неположенном месте. После падения пенсионер скончался от полученных травм. Поезд задержался на 12 минут, следующий за ним состав Петербург – Москва опоздал на 8 минут.

Обстоятельства произошедшего уточняет транспортная полиция.

Ранее мы сообщили о том, что после взрыва в Павловске возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV