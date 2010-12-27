Пожилой петербуржец вышел в финал конкурса программистов

Вместе со своей командой 76-летний Евгений Полищук отправится в Казань.

В финал конкурса "Цифровой прорыв" вышел 76-летний петербуржец Евгений Полищук. Его команда завоевала место на всероссийском хакатоне и отправится в Казань. Об этом 26 июля сообщила "Комсомольская правда".

Евгений Полищук познакомился с электронно-вычислительными машинами в 1969 году, когда начал работать в институте цитологии. Тогда он работал с данными на машине "Днепр-21". Позже он написал собственную программу, а во время "перестройки" уехал в Анапу для совместной работы с местным медиком. Работая над базами умерших, мужчина развил свои навыки. В Петербург он вернулся в 2010 году и стал уделять больше времени программированию.

Я решил заняться изучением новых языков. Случайно увидел учебник по языку Ruby - он в чем-то похож на Python. Это замечательные языки, хоть и наш старый язык "ИНФ" был тоже хорош. Евгений Полищук

Члены жюри рассказали, что пенсионер работает, как 20-летний. Сам Евгений считает, что все люди его возраста могут приспособиться к новой реальности.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на железнодорожной станции "Броневая" установили лестницу.

Фото: Комсомольская правда