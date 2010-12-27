Ее ждали около восьми лет.

В Петербурге на железнодорожной станции "Броневая" установили лестницу. Рабочие машиностроительного завода "Армалит" просили ее около восьми лет, сообщила пресс-служба предприятия.

Работник завода и другие пассажиры электричек были вынуждены либо вскарабкиваться на станцию, либо переходить пути. Кроме того, во время дождей дорога обрастала грязью, что добавляло лишних трудностей. Лестница в начале платформы решила эту проблему.

Рабочие отметили, что раньше на этом месте уже была лестница. Ее убрали, когда ступеньки пришли в негодность, а на освободившемся месте установили ограждающий забор.

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Фото: пресс-служба завода "Армалит"