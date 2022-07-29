Петербургские студенты заняли третье место на олимпиаде по программированию True Tech Champ.

Студенты из Северной столицы стали третьми на всероссийской олимпиаде по программированию True Tech Champ. Об этом пишет spb.aif.ru.
Состязание состояло из двух треков, предназначенных для подростков и взрослых. Старшеклассникам и студентам было предложено решить алгоритмические олимпиадные задачи. Профессионалам в IT-сфере поручили оптимизацию размещения облачных ресурсов на популярных технологических стеках.
Всего в финал олимпиады вышли 250 участников, среди них были призёры ИТ-олимпиад и члены национальной сборной по программированию. Первое место в младшей возрастной категории досталось студенту ВШЭ, вторыми стали московская школьница и старшеклассник из Казани. Тройку лидеров замкнули два студента петербургского Университета ИТМО. Каждому из призёров вручили по 250 тыс. рублей.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все