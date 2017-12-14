Подмосковье: Пожилой мужчина и его годовалый внук погибли под колесами электрички в Кратово

Мужчина с ребенком шел вдоль жд полотна и не реагировал на сигналы машиниста.

Сегодня в Подмосковье под колесами электрички погибли мужчина 1946 года рождения и его годовалый внук.

Трагедия произошла сегодня утром, 14 декабря, на станции "Кратово" Казанского направления Московской железной дороги. Электричка "Голутвин - Москва" сбила насмерть пожилого мужчину и его внука. Сообщается, что мужчина с ребенком шел вдоль путей и не реагировал на подаваемые машинистом сигналы. Машинист предпринял попытку экстренного торможения, но к сожалению мужчина и ребенок погибли.

Следственными органами по данному факту назначена доследственная проверка. Выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Видео: Piter.TV