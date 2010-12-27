В Колпино психически больной дядя совратил 10-летнюю племянницу

В полицию обратилась мать девочки.

Вечером 11 февраля в 80 отдел полиции по Колпинскому району Петербурга обратилась 42-летняя женщина, работающая водителем такси. Она заявила, что брат мужа совратил ее дочь-четвероклассницу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, инцидент произошел 10 февраля с 21 до 22:00 в Колпино в квартире дома № 45 по улице Октябрьской. Она подозревает 58-летнего неработающего, несудимого брата мужа в противоправных действиях в отношении ее 10-летней дочери, ученицы четвертого класса. Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В настоящий момент подозреваемый задержан. По факту случившегося ведется проверка. Уточняется, что семья благополучная, на учете в правоохранительных органах не состоит.

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Фото: Piter.TV