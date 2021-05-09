Пациента психлечебницы в Петербурге обвиняют в убийстве 13-летней давности

Убийство произошло в 2009 году под Гатчиной.

В субботу, 5 марта, следователи Ленинградской области выдвинули обвинение 39-летнему пациенту психиатрической больницы в Петербурге. Об этом сообщила "Фонтанка".

В мае 2009 года в пожарном пруду на Введенской, 19, в посёлке Дружная Горка обнаружили утопленника. У 50-летнего местного жителя были связаны руки за спиной, а на ногах кирпичи. В феврале 2022 года оперативники снова опросили его вдову с сыном, в доме провели обыск и в деле появился обвиняемый.

Установлено, что мужчину убили в ноябре 2008 года, преступник избил его до потери сознания, связал, сбросил с балкона и утопил в пожарном пруду, расположенном менее чем в ста метрах. Кирпичи выполняли роль груза и полгода не давали телу всплыть. Эксперты заключили, что причина смерти — утопление.

Мужчину, подозреваемому в убийстве, уже судили, в том числе за убийство. С 2003 года суды минимум четыре раза направляли его в психдиспансеры. В больницу на Арсенальной подозреваемый попал в 2014 году из-за убийства в 2013 году.

Фото: Piter.tv