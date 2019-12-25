Пожилым россиянам предложили компенсировать расходы на ЖКХ

Депутаты предлагают полностью освободить от оплаты коммунальных услуг граждан старше 80 лет и вдвое сократить счета для лиц от 65 лет.

Группа парламентариев во главе с руководителем фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и депутатом Яной Лантратовой направила обращение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. Авторы письма предлагают ввести новые меры социальной поддержки для одиноких пенсионеров.

Законодатели считают справедливым установить единые для всей страны правила компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги. Согласно инициативе, граждане, достигшие 65-летнего возраста и проживающие одни, должны получать возмещение половины суммы в квитанциях. Для лиц старше 80 лет предлагается стопроцентная компенсация платежей за коммуналку, а также за приобретение твердого топлива в домах, не подключенных к центральному отоплению.

В пояснении к предложению депутаты ссылаются на данные исследований Высшей школы экономики. Аналитики подсчитали, что люди после 70 лет вынуждены тратить более 80 процентов своего дохода на самое необходимое: продукты питания, лекарства и оплату жилья. При этом существующая система льгот сильно разнится от региона к региону, что ставит пенсионеров в неравное положение в зависимости от места проживания.

Парламентарии подчеркивают, что все пожилые люди внесли равный вклад в развитие страны, а потому заслуживают одинаковых гарантий от государства. Принятие такого федерального стандарта, по мнению авторов, обеспечит пожилым гражданам достойный уровень жизни и повысит их экономическую защищенность.

Ранее мы сообщили о том, что кибермошенники похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов.

Фото: Pxhere