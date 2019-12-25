Пожилых петербуржцев не стали штрафовать за нарушение самоизоляции

Ни один пенсионер из Петербурга не получил штраф за нарушение самоизоляции во время действия ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике со ссылкой на его главу Александра Ржаненкова.
По словам председателя комитета, пожилые люди проявили дисциплину: большинство из них соблюдало все необходимые меры защиты. Впрочем, даже в случае нарушений "рублем" никого не наказали.
Также, по словам Ржавенкова, городом были исправно выплачены единовременные выплаты за соблюдение режима самоизоляции в размере 2 тысяч рублей. На эти нужды из казны было направлено 1,4 миллиарда рублей.
Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге коронавирус выявили у 193 человек.
Фото: Pixabay
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