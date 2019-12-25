Пожилых петербуржцев не стали штрафовать за нарушение самоизоляции

Кроме того, город выплатил компенсации за соблюдение карантинных мер.

Ни один пенсионер из Петербурга не получил штраф за нарушение самоизоляции во время действия ограничительных мер по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по социальной политике со ссылкой на его главу Александра Ржаненкова.

По словам председателя комитета, пожилые люди проявили дисциплину: большинство из них соблюдало все необходимые меры защиты. Впрочем, даже в случае нарушений "рублем" никого не наказали.

Также, по словам Ржавенкова, городом были исправно выплачены единовременные выплаты за соблюдение режима самоизоляции в размере 2 тысяч рублей. На эти нужды из казны было направлено 1,4 миллиарда рублей.

Ранее мы рассказали о том, что за сутки в Петербурге коронавирус выявили у 193 человек.

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