Пожилые петербуржцы смогут без очереди попадать к чиновникам

В пояснительной записке говорится, что люди, достигшие 70 лет, требуют особой социальной и правовой защиты.

Жителям Петербурга старше 70 лет хотят дать право без очереди попадать на прием к сотрудникам органов государственной власти и органов местного самоуправления. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания Павел Зеленков и Александр Тетерндинко.

В пояснительной записке к документу говорится, что люди, достигшие 70 лет, относятся к наименее защищенным слоям населения. Они требуют особой социальной и правовой защиты. Кроме того, нововведение не потребует дополнительных затрат для бюджета города.

Ранее мы писали, что в Петербурге детям до 14 лет запретят посещать квесты.

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