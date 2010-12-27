Пожилые петербуржцы смогут без очередей попасть на прием в органы власти

Такая возможность дается тем, кому уже исполнилось 70 лет.

Петербуржцы, достигшие 70-летнего возраста, смогут в первоочередном порядке проходить на прием в органы государственной власти и местного самоуправления, сообщили в пресс-службе Смольного.

Закон о соответствующих изменениях подписал губернатор Александр Беглов. Текст документа опубликован на сайте администрации города.

Необходимость предоставления безочередного прохождения пенсионеров на прием к властям губернатор объяснил тем, что пожилые люди нуждаются в особой поддержке и защите их прав и интересов.

Ранее губернатор подписал закон о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-летием Победы.

Фото: Piter.TV