Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Сизова

Состояние пенсионерки оценивается как крайне тяжелое.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 16 января произошло серьезное ДТП. На переходном переходе между Богатырским проспектом и улицей Сизова сбили человека. Об этом сообщили представители ГИБДД по региону.

Известно, что пострадала пожилая местная жительница. В зоне регулируемого перехода на нее наехал 24-летний водитель на ВАЗе. В результате 57-летнюю женщину пришлось экстренно госпитализировать. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту данной аварии ведется проверка, устанавливаются подробности.

Ранее Piter.tv писал о том, что момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео.

Фото: Piter.tv

