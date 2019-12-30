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Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Сизова
Сегодня, 7:07
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lesjasap

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Сизова

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Состояние пенсионерки оценивается как крайне тяжелое.

В Приморском районе Петербурга в ночь на 16 января произошло серьезное ДТП. На переходном переходе между Богатырским проспектом и улицей Сизова сбили человека. Об этом сообщили представители ГИБДД по региону.

Известно, что пострадала пожилая местная жительница. В зоне регулируемого перехода на нее наехал 24-летний водитель на ВАЗе. В результате 57-летнюю женщину пришлось экстренно госпитализировать. Сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

По факту данной аварии ведется проверка, устанавливаются подробности.

Ранее Piter.tv писал о том, что момент ДТП с перевернувшимся каршерингом на Блюхера попал на видео.

Фото: Piter.tv
 

Теги: улица сизова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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