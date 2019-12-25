Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 2 июня, стало известно о том, что пожилая петербурженка за участие в "лотерее" заплатила 26 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, 69-летняя петербурженка получила от своей знакомой заманчивое сообщение во "ВКонтакте". В нём сообщалось, что у женщины есть шанс выиграть в лотерею 5 тысяч рублей. Для этого петербурженке необходимо было передать данные своей банковской карты. В итоге у женщины списали 26 тысяч рублей.

Вобуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали напавшего на собутыльников с ножом мужчину.

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