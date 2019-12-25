В Петербурге задержали напавшего на собутыльников с ножом мужчину

В ходе алкогольных посиделок приятели поссорились, конфликт перерос в госпитализацию.

Еще в воскресенье, 31 мая, в полицию позвонила 30-летняя петербурженка, проживающая в доме на Косой линии. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, женщина рассказала, что в ее квартире ранили ножом человека.

В тот же день полиция задержала подозреваемого в размахивании ножом 28-летнего мужчину. Как выяснилось, собравшаяся в квартире компания распивала алкоголь и нашла повод поссориться. В пылу конфликта задержанный многократно ранил лезвием 37-летнего собутыльника, а 35-летнего приятеля ударил молотком по нескольким частям тела. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее мы рассказывали, что задержанным в Петербурге карманникам из метро вменяют еще несколько преступлений.

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