Пожилая петербурженка 9 раз перевела мошенникам крупную сумму денег

Пенсионерка лишилась 2,2 млн рублей.

Пожилая жительница Петербурга увидела в интернете рекламу инвестиционных продуктов и оставила свои контактные данные. Мошенники перезвонили ей попросили перевести деньги на указанный счет. 61-летняя доверчивая женщина 9 раз отправила аферистам денежные средства.

По информации Piter.tv, сумма ущерба составила 2,2 млн рублей. Петербурженка поняла, что стала жертвой аферистов, когда "менеджеры компании" перестали отвечать на звонки. Бабушка обратилась в полицию и написала заявление на лжеброкеров.

По факту случившегося провели проверку. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

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