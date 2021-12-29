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Пожилая петербурженка 9 раз перевела мошенникам крупную сумму денег
Сегодня, 14:55
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Пожилая петербурженка 9 раз перевела мошенникам крупную сумму денег

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Пенсионерка лишилась 2,2 млн рублей.

Пожилая жительница Петербурга увидела в интернете рекламу инвестиционных продуктов и оставила свои контактные данные. Мошенники перезвонили ей попросили перевести деньги на указанный счет. 61-летняя доверчивая женщина 9 раз отправила аферистам денежные средства. 

По информации Piter.tv, сумма ущерба составила 2,2 млн рублей. Петербурженка поняла, что стала жертвой аферистов, когда "менеджеры компании" перестали отвечать на звонки. Бабушка обратилась в полицию и написала заявление на лжеброкеров. 

По факту случившегося провели проверку. Было возбуждено уголовное дело. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе пожилую няню подозревают в избиении воспитанника.

Фото: Pexels

Теги: мошенники, пенсионерка, развели на 2 млн, телефонные лжеброкеры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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