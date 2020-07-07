Тихвинский пожарный вытащил кота из пожара в пятиэтажке

Среди жителей пострадавших нет.

В понедельник, 6 июля, в Тихвине загорелась квартира в пятиэтажном доме. Среди людей пострадавших не оказалось – однако один из пожарных вынес из огня домашнего кота. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Тихвин".

Питомца заметили во время эвакуации погорельцев – кот принадлежит хозяевам квартиры, под которой произошло возгорание. Животное наглоталось дымом, поэтому огнеборцы оперативно оказали ему первую помощь.

Первое сообщение о пожаре появилось в 15:42. На тушение пожара площадью в 20 "квадратов" выехали 2 отряда 61-ой части из восьми человек, а также 2 единицы техники. Жителей пришлось эвакуировать с верхних этажей – всего из здания вывели 6 человек.

Ликвидация огня была проведена за полчаса.

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Фото и видео: ВКонтакте / ya_ochevidets_tihvin