Пламя охватило 7 грузовиков в Гатчинском районе

Пожар удалось ликвидировать за час.

Ночью на понедельник, 6 июля, в Гатчинском районе Ленинградской области в районе промзоны-1 дотла сгорели 7 самосвалов. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО".

Большегрузы вспыхнули в деревне Веккелево на площади в 140 "квадратов". Туда примерно в 2:30 выдвинулась смена 42-й и 103-й пожарных частей составом в 12 человек, а также 3 единицы спецтехники. С огнем получилось справится за час. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что во время пожара в частном доме в Ленобласти пострадал пенсионер.

Фото: ВКонтакте / 18pso