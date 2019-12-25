Во время пожара в частном доме в Ленобласти пострадал пенсионер

В воскресенье, 5 июля, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в 18:59. В СНТ "Сатурн" загорелся дом на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. В 21:38 пожар был ликвидирован.
В результате ЧП пострадал пенсионер. Мужчина получил ожоги 50% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее мы писали, что при пожаре на улице Жени Егоровой погибла женщина.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все