Во время пожара в частном доме в Ленобласти пострадал пенсионер

Мужчина получил ожоги 50% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 5 июля, в Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного диспетчера в 18:59. В СНТ "Сатурн" загорелся дом на площади 50 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей и две единицы техники. В 21:38 пожар был ликвидирован.

В результате ЧП пострадал пенсионер. Мужчина получил ожоги 50% тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что при пожаре на улице Жени Егоровой погибла женщина.

Фото: Piter.TV